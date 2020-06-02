مجلس الأمن القومي التركي: ماضون في دعم حكومة الوفاق بالاستشارات العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 09:23 مساء

أكد مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة ستواصل «تقديم الاستشارات العسكرية للحكومة الشرعية في ليبيا من أجل إحلال السلام والاستقرار»، في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وفق بيان نقلته وكالة «الأناضول».

ودعا المجلس المجتمع الدولي «إلى اتخاذ موقف مبدئي ضد الذين يغتصبون إرادة الشعب الليبي ويستهدفون الحكومة الشرعية الليبية».

وقال مجلس الأمن القومي التركي في البيان الذي صدر عقب اجتماعه: «بحثنا مواقف الدول المعادية لأنشطتنا المشروعة في المتوسط، وأكدنا على الاستمرار في حماية مصالحنا بالبر والبحر والجو دون تقديم أية تنازلات».

كما تعهد المجلس مواصلة «العمل من أجل حماية وحدة الأراضي السورية وتطهير المنطقة من الإرهابيين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إندونيسيا تعدل عن المشاركة في الحج بسبب «كورونا»
دولى
بنغلاديش توقف «العقل المدبر» لمهربي البشر على خلفية مقتل 26 من مواطنيها في ليبيا
ليبيا
كونتي يؤكد لحفتر رفض أي خيار عسكري في ليبيا
ليبيا
السفير الألماني يرحب بقبول الأطراف الليبية استئناف محادثات «5 + 5»
ليبيا
ترامب: نشر «آلاف الجنود المدجّجين بالأسلحة» في واشنطن
دولى
الكشف عن مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«تستطيع الخروج اليوم» يفوز بجائزة مهرجان eurasia بموسكو
ثقافة وفن
الصينيون في كندا عرضة لإساءات عنصرية متزايدة
منوعات
المسماري يعلن «إعادة السيطرة» على منطقة الأصابعة
ليبيا
أبوظبي تحظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها اعتبارا من غد
عربى
نقل ترامب إلى مخبأ سري أثناء مواجهات وإطلاق غاز مسيل للدموع أمام البيت الأبيض
دولى
ترامب يصنف حركة «أنتيفا» كـ«منظمة إرهابية» بعد اتهامها بقيادة مظاهرات مينيسوتا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نداء عاجل لتوفير طبيب ومساعد تخدير لإجراء عملية لمصابة بـ«كورونا» في سبها