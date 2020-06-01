الدولار يواصل الارتفاع في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يونيو 2020, 12:35 مساء
أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

واصل سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعه مقابل الدينار الليبي، اليوم الإثنين، في السوق الموازية.

وصعدت العملة الأميركية بفارق قرشين اثنين، مسجلة 6.16 دينار، مقابل 6.14 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي حين ارتفع الجنيه الاسترليني بفارق خمسة قروش، مسجلا 7.45 دينار، مقابل 7.40 دينار أمس، كان التراجع من نصيب اليورو الذي فقد قرشين اثنين أيضا، مسجلا 6.65 دينار، مقابل 6.57 دينار أمس

كما ارتفعت الليرة التركية على نحو هامشي بفارق قرش واحد، مسجلة 0.90 دينار، مقابل 0.89 دينار أمس، في حين استقر الدينار التونسي عند 2.11 دينار ليبي في السوق الموازية.

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