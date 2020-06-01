الأرصاد: طقس معتدل على أغلب المناطق الساحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يونيو 2020, 11:12 صباحا
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين (1 يونيو)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن يسود طقس معتدل على أغلب المناطق الساحلية. 

ونوهت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى توقعات بتكاثر السحب واحتمال هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على بعض مناطق الشمال - الوسط والجنوب الغربي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع فرصة هطول أمطار متفرقة على المنطقة الممتدة من الخمس إلى سرت، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 25 و30 درجة، وتصل على العزيزية وأبونجيم إلى 33 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع حتمال هطول أمطار ومتفرقة خاصة على أجدابيا وجالو والجغبوب تصحبها خلايا من السحب الرعدية. والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و27 درجة مئوية على سهل بنغازي - الجبل الأخضر - الخليج وطبرق، وتتراوح بين 33 و36 درجة مئوية على جالو والغبوب.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة
السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ين 36 و41 درجة.

الكفرة- السرير- تازربو
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة تتكاثر غد الثلاثاء، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، والحرارة القصوى تتراوح ما بين 37 و41 درجة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يصنف حركة «أنتيفا» كـ«منظمة إرهابية» بعد اتهامها بقيادة مظاهرات مينيسوتا
دولى
باشاغا: هناك مؤسسات داخل الدولة تقف أمام تطلعات وطموحات وزارة الداخلية
ليبيا
روسيا تصف رد فعل ترامب على مهمة إطلاق رحلة أميركية للفضاء بـ«الهستيريا»
دولى
«المركزي» بنغازي يصدر ردا تفصيليا على الخارجية الأميركية بشأن شحنة العملات ...
ليبيا
إصابات «كورونا» تتجاوز 6 ملايين حالة في العالم: الوباء يجتاح البرازيل وأوروبا ...
دولى
ترامب يرجئ قمة مجموعة السبع ويسعى لتوسيع قائمة الدول المدعوة
دولى
(فيديو) البنتاغون يرفع درجة التأهب استعدادا لنشر قوات الجيش الأميركي في ...
دولى
44 نائبا يعلنون مبادرة من 4 نقاط لوقف القتال وترسيخ السلم الأهلي
ليبيا
روسيا ترفض الاتهامات الأميركية بشأن إصدار عملات «مزيفة» لصالح ليبيا
ليبيا
مؤسسة النفط تتهم «ميليشيا مسلحة» بمنع فرق الصيانة من ممارسة أعمالها
ليبيا
مفاجأة.. إيطاليا تدرس إعادة الجماهير لمدرجات كرة القدم
رياضة عالمية
أميركا تحذر من محاولة روسية لإقامة معقل استراتيجي في ليبيا بعد تسليم طائرات ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للوفاة بـ«كورونا»