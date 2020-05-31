تطور جديد في خارطة إصابات «كورونا»: الجنوب الليبي يقفز للمرتبة الثانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 مايو 2020, 09:48 صباحا
شحنة امدادت طبية تابعة للحكومة الموقتة في الجنوب الليبي. (الحكومة الموقتة)

سجلت خارطة التوزيع الجغرافي لإصابات فيروس «كورونا» المستجد تغيرا لافتا في البلاد، بعدما قفزت مدينة سبها بالجنوب الليبي إلى المركز الثاني في الحالات الإيجابية للوباء منذ مارس المارض، وفق أرقام رسمية. 

وفي حين استحوذت طرابلس على نسبة 48.7% من إجمالي الحالات الإيجابية في المكتشفة في البلاد والبالغة 130 إصابة، حلت سبها في المركز الثاني بنسبة 38.8% وبواقع 47 حالة إصابة مؤكدة. وفق المنصة الإلكترونية لمراقبة الوباء، التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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وأعلن مركز مكافحة الأمراض السبت، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في سبها، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في المدينة إلى 50 مصابًا. وطالب المركز مواطني سبها بعدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين للمصابين واستقرار الوضع الوبائي.

وحسب المنصة الإلكترونية لمراقبة الوباء، جاءت مصراتة في المرتبة الثالثة من حيث أعداد الإصابات بنسبة 8.2%، في حين بلغت نسبة الإصابات في بنغازي 3.3%، وذلك منذ الإعلان عن إصابات في البلاد في مارس الماضي.

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