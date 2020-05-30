سحب عينات ووضع أسرة قادمة من سبها بالحجر الصحي في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 30 مايو 2020, 09:50 مساء
فريق التدخل السريع التابع لمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

قامت اللجنة الإستشارية الطبية طبرق، عن طريق فريق التدخل السريع التابع لمركز طبرق الطبي، برصد عائلة قادمة من مدينة سبها، وسحب عينات «PCR» منها ووضعها في الحجر الصحي.

وحسب المكتب الإعلامي للجنة الاستشارية الطبية طبرق، فإن العائلة مكونة من 9 أشخاص، وتم أخذ العينات منهم، من قبل فريق التدخل السريع وفي انتظار النتائج.

بالصور.. سحب العينة الثانية للدفعة الأخيرة للعائدين من مصر بفنادق دار السلام بطبرق

وناشدت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق كافة الأجهزة الأمنية تشديد القبضة الأمنية على أماكن الحجر الصحي، وكذلك العمل بشكل فعلي على منع التنقل بين المدن.

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