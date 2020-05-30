تطور وبائي جديد.. «مكافحة الأمراض» يطالب مواطني سبها بعدم مغادرة المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 مايو 2020, 08:45 مساء
المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

طالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مواطني سبها بعدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين للمصابين بفيروس كورونا واستقرار الوضع الوبائي.

كما طالب المركز في بيان اليوم، مواطني سبها بضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة، والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

وأهاب المركز المواطنين التواصل على رقم الطوارئ المجاني للمركز 195، لأي استفسار أو عند الشعور بأعراض اشتباه لفيروس كورونا والحاجة للمساعدة.

«مكافحة الأمراض»: 12 إصابة جديدة بـ«كورونا» في سبها وشفاء 9 حالات

وبحسب البيان، سجل المركز، «تطورا وبائيا جديدا» بالمنطقة الجنوبية بتسجيل 12 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد لمخالطين، منها 11 حالة مخالطة في مدينة سبها، وحالة واحدة من بلدة محروقة الشاطئ.

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض بعد فحصه 322 عينة شفاء، 9 حالات من فيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي المتعافين إلى 50 متعافيا.

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