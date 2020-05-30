بالصور.. الاجتماع التشاوري بمقر العزل الصحي في مستشفى غات

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 30 مايو 2020, 08:08 مساء
الاجتماع التشاوري بمقر العزل الصحي في مستشفى غات. 30 مايو 2020. (الإنترنت)

عُقد، اليوم السبت، بمقر العزل الصحي الاجتماع التشاوري بحضور مدير مستشفى غات حامد محمد علي، وحسن أحمد الناني مدير قسم العزل الصحي بالمستشفى، وأعضاء فريق العزل الصحي بجائحة فيروس «كورونا» ببلدية غات.

وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لمستشفى غات العام تناول الاجتماع مدى جاهزية القسم والقدرة على الاستجابة والتعامل مع الحالات المؤكدة بفيروس «كورونا» في حال تسجيلها بالمنطقة، كما ناقش أعضاء الفريق كل حسب اختصاصه المتطلبات والصعوبات أهمها مدى توفر وجاهزية الطاقم التمريضي وقدرته على التواجد المستمر.

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وذكر رئيس قسم العزل الصحي أنهم جاهزون نسبيًّا من ناحية الأجهزة والمعدات والمستلزمات الوقائية، وسيشروعون في إقامة محاكاة تدريبية للفريق فور اكتمال التمريض لمعاينة مدى الاستجابة والجاهزية فور دخول اي حالة مؤكدة للقسم.

يشار إلى أن بلدية غات أصدرت تعليمات وإجراءات احترازية، منها حظر التجول بجميع مناطق البلدية.

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