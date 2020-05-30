البريقة: بيع 8.28 مليون لتر بنزين و11.83 مليون لوقود الديزل يومي الخميس والجمعة

إحدى منشآت شركة البريقة لتسويق النفط. (صفحة الشركة على موقع فيسبوك)

كشفت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم السبت، الكميات المبيعة من المنتجات النفطية في المناطق الوسطى والشرقية ليومي الخميس والجمعة، موضحة أن إجمالي كميات «بنزين 95» المبيعة بلغت 8 ملايين و287 ألف لتر، معظمها من مستودع رأس المنقار.

وقالت الشركة إن إجمالي الكميات التي بيعت من وقود الديزل بلغت 11 مليونا و836 ألف لتر، كلها من مستودع رأس المنقار، في حين بيع من وقود الطيران 643 ألف لتر من مستودع طبرق.

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وأظهرت بيانات شركة البريقة أن المبيع من الغاز المسال وصل إلى 25.55 ألف أسطوانة، بواقع 21.9 ألف أسطوانة من مستودع رأس المنقار، و3.64 ألف أسطوانة من مستودع طبرق.