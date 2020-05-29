لجنة مجابهة «كورونا» بمصراتة تعلن نتائج تحليل 20 مسحة بلعومية

شعار اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، في وقت متأخر، الخميس، سلبية نتائج 20 مسحة بلعومية للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، كاشفة عن إرسال 56 مسحة أخرى لمجموعة من العائدين من السفر إلى مختبر مكافحة الأمراض في مصراتة.

وفي بيانها عن الوضع الوبائي في مدينة مصراتة، المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، كشفت اللجنة عن عدم استقبال مركز شهداء الزروق للكشف المبكر أية حالات، يوم الخميس، فيما كشف مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر على عشر حالات.

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وقالت اللجنة إن نصف الحالات التي كشف عليها مركز شهداء المقاصبة تم تحويلها لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لأخذ مسحات مخبرية وإرسالها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، فيما تتمع باقي الحالات بصحة جيدة ولا تعاني من أعراض فيروس «كورونا».

وأشار البيان إلى أن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام سجل دخول حالة اشتباه، وتم تحويلها لفريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لأخذ مسحات مخبرية وإرسالها للمركز الوطني مصراتة، فيما سجل مركز العزل والإيواء التابع لمركز مصراتة الطبي وفاة حالة واحدة بسبب فيروس «كورونا» قادمة من خارج المدينة.