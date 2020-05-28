«الإمداد الطبي» يشارك في تعقيم مدينة سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 مايو 2020, 09:43 مساء
معدات للوقاية من «كورونا» يتسلمها جهاز السلامة الوطنية لتعقيم مدينة سبها، 28 مايو 2020. (صحة الموقتة)

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم الخميس، تقديم جهاز الإمداد الطبي بمدينة سبها معدات طبية لجهاز هيئة السلامة الوطنية؛ للمساعدة في تعقيم ورش المدينة بدءا من الأحياء التي ظهرت فيها حالات الإصابة الأولى بفيروس «كورونا المستجد».

وشملت المعدات الطبية أدوات تعقيم، وبدلا واقية، ونظارات طبية، قدمها نائب رئيس المجلس التسييري سبها غيث العطايبي، ومدير مساعد الصيدلة والإمداد الطبي محمد اكنيني إلى ممثلي جهاز هيئة السلامة الوطنية، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع «فيسبوك».

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وتأتي تلك الشحنة ضمن إجراءات الاستنفار لمجابهة جائحة «كورونا»، حسب البيان. يشار إلى فرض حظر تجول كامل بمدينة سبها إلى جانب ومنع الدخول والخروج من المدينة وذلك بعد الإعلان عن إصابة 19 مواطنًا من سبها بفيروس «كورونا المستجد».

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