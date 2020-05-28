بلدية سبها تقرر حظر التجول طيلة 24 ساعة ومنع الدخول والخروج من المدينة

أعلنت بلدية سبها حظر التجول خلال 24 ساعة لمدة 8 أيام ضمن جملة من التدابير الفورية والعاجلة لمواجهة وباء كورونا المستجد الذي ظهرت عدة حالات إصابة به مؤخراً في المدينة.

وأصدر عميد البلدية، غربال الشاوش، القرار رقم (16) بـ«الحظر التام للتجول طيلة (24) ساعة ولمدة تبدأ من يوم الخميس الموافق 28 مايو حتى يوم الإثنين 8 يونيو المقبل».

كما قررت البلدية إغلاق «جميع المنافذ البرية للمدينة ومنع الدخول والخروج منها طيلة المدة المذكورة، إلا للحالات المرضية أو المواطن العائد».

واستثنى القرار من الحظر أصحاب الأعمال الضرورية المحددة «النظافة، الصحة، الأمن، الهلال الأحمر، والمكلفين بمهام صيانة الكهرباء والماء».