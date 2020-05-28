بلدية سبها تقرر حظر التجول طيلة 24 ساعة ومنع الدخول والخروج من المدينة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 28 مايو 2020, 07:59 مساء

أعلنت بلدية سبها حظر التجول خلال 24 ساعة لمدة 8 أيام ضمن جملة من التدابير الفورية والعاجلة لمواجهة وباء كورونا المستجد الذي ظهرت عدة حالات إصابة به مؤخراً في المدينة.

وأصدر عميد البلدية، غربال الشاوش، القرار رقم (16) بـ«الحظر التام للتجول طيلة (24) ساعة ولمدة تبدأ من يوم الخميس الموافق 28 مايو حتى يوم الإثنين 8 يونيو المقبل».

كما قررت البلدية إغلاق «جميع المنافذ البرية للمدينة ومنع الدخول والخروج منها طيلة المدة المذكورة، إلا للحالات المرضية أو المواطن العائد».

واستثنى القرار من الحظر أصحاب الأعمال الضرورية المحددة «النظافة، الصحة، الأمن، الهلال الأحمر، والمكلفين بمهام صيانة الكهرباء والماء».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صدامات جديدة وتظاهرات بعد مقتل أميركي أسود بيد الشرطة
دولى
مونتينيغرو.. أول بلد أوروبي خال من «كورونا»
منوعات
توقف أكثر من 100 صحيفة أسترالية عن الصدور بنسخة ورقية
ثقافة وفن
المسماري ينفي حصول قوات القيادة العامة على طائرات حربية حديثة
ليبيا
أسرة الهلال تودع نجمها السابق خليل المقصبي
رياضة محلية
«أفريكوم» تؤكد وصول ما لا يقل عن 14 طائرة روسية إلى قاعدة الجفرة في مايو
ليبيا
فرنسا توقف استخدام عقار «هيدروكسي كلوروكين» في علاج مرضى «كورونا المستجد»
دولى
بايرن يضرب دورتموند وينفرد بصدارة الدوري الألماني
رياضة عالمية
الرئاسة التركية: الحل العسكري في ليبيا غير مجد.. وداعمو حفتر يقفون في الجانب ...
ليبيا
جريدة روسية: طائرات «ميغ 29» مجهولة هاجمت أهدافا تركية في المياه الليبية
ليبيا
«أفريكوم»: روسيا نشرت طائرات مقاتلة لدعم «فاغنر» في ليبيا
ليبيا
حميد الشاعري يتصدر مؤشرات البحث بعد حفله على «cbc»
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أصحاب البنصر الأطول أقل عرضة للوفاة بـ«كورونا»