«أمن مصراتة» تمدد حظر التجول 10 أيام

شعار مديرية أمن مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن مصراتة، الأربعاء، تمديد حظر التجول لمدة 12 ساعة من السادسة مساءً حتى السادسة صباحًا لمدة عشرة أيام ابتداءً من الخميس الموافق 28 مايو الجاري، دون أي تعديل في بنود القرارت السابقة.

وأشارت مديرية الأمن في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن القرار يأتي تماشيًا مع إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تمديد حظر التجول بموجب القرار رقم «375» لسنة 2020.

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وأعلنت مديرية أمن مصراتة عدم فتح المقاهي والمطاعم والمنتزهات والنوادي طيلة ساعات اليوم، معللة ذلك بـ« بالحفاظ على سلامة المواطنين الي حين انتهاء من مرحلة الخطر»، وطالبت المواطنين بضرورة التعاون من أجل سلامتهم من خطر انتشار جائحة فيروس «كورونا».