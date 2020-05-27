اعتداء على 16 بئر مياه بالحقل الشرقي لمنظومة الحساونة – سهل الجفارة

أعلن جهاز النهر الصناعي، مساء اليوم الأربعاء، تعرض 16 بئرا للمياه بالحقل الشرقي لمنظومة الحساونة سهل الجفارة لـ«اعتداء إجرامي وجبان من أصحاب النفوس المريضة وعديمي الضمير والأخلاق».

وأضاف الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» أن المعتدين قاموا «بتخريب المعدات بداخل غرفة التحكم بالقدرة (PCU) وقطع الأسلاك الكهربائية»، مشيرا إلى أن عدد الآبار المعتدى عليها وصل إلى 123 بئرا، ما أدى إلى «فقد ما يقارب من 460 ألف متر مكعب من المياه يومياً».

ونبه جهاز النهر الصناعي إلى أن هذا الاعتداء المتكرر «يحدث في ظل الصمت التام من قبل الجهات المختصة في الدولة». لافتا إلى أن إدارة المنظومة «لا تملك كونها جهة خدمية مدنية القدرة على حماية حقول الآبار».

وكرر جهاز النهار الصناعي مناشدته العاجلة للجهات العسكرية والأمنية بالدولة لتحمل مسؤوليتها في حماية حقول الآبار للحفاظ على استمرار تدفق المياه للمدن ومناطق الاستهلاك، واعتبار حماية حقول الآبار مصدر الإمداد المائي قضية أمن قومي للوطن.