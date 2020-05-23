البعثة الأممية تهنئ الليبيين وتدعو إلى «عيد بلا قتال»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 مايو 2020, 04:51 مساء
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، الليبيين بحلول عيد الفطر المبارك، داعية إلى «عيد بلا قتال وبلا كراهية»، وعبرت عن تمنياتها بأن يكون هذا العيد خاتمة «للصراع والاقتتال والانقسام» في ليبيا.

كما تمنت البعثة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن يحمل العيد معه «آمال السلام والتسامح والوحدة وأن يكون خاتمةً للصراع والاقتتال والانقسام، لينعم جميع أهل ليبيا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، بالاستقرار والطمأنينة والعيش الكريم الذي يستحقون».

اقرأ أيضًا.. البعثة الأممية: نتابع بقلق الحشود العسكرية حول ترهونة

وذيَّلت البعثة تهنئتها بالعيد ودعوتها إلى وضع حد للصراع والاقتتال والانقسام في ليبيا بهاشتاغ « #عيد_بلا_قتال #عيد_بلا_كراهية».

يشار إلى أن البعثة عبرت أمس، الجمعة، عن قلقها من التطورات الميدانية والحشود العسكرية حول مدينة ترهونة، وذكرت جميع الأطراف بواجباتهم وفق قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، محذرة من «ارتكاب أي أعمال انتقامية تستهدف المدنيين».

كما حذرت البعثة من «اللجوء إلى عقوبات تعسفية خارج نطاق القانون أو القيام بعمليات سطو أو حرق، أو الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة والخاصة»، داعية إلى وقف التصعيد العسكري وتغليب الخيارات السلمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خبير روسي: سعر برميل النفط لن يعود إلى فوق مستوى 60 دولارا قبل نهاية 2021
اقتصاد
في مثل هذا اليوم رحلت الشاعرة ليلى صفي الدين السنوسي
ثقافة وفن
السعودية والإمارات تقرران عدم إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد
عربى
اللجنة المركزية تعلن موعد فتح باب الترشح للانتخابات في 6 بلديات
ليبيا
بومبيو للسراج: لا حل عسكريا للأزمة ونسعى لإنهاء معاناة الشعب الليبي
ليبيا
كريستيانو وميسي الخاسران الأكبران.. ما مصير الكرة الذهبية وجوائز «فيفا»؟
رياضة عالمية
جريدة الوسط: «الوطية» تفتح باب الأسئلة حول مصير حرب العاصمة
ليبيا
السوق الموازية: خسائر أسبوعية للعملات الدولية أمام الدينار الليبي
ليبيا
الصين تعلن عن «نجاح استراتيجي كبير» ضد فيروس «كورونا المستجد»
دولى
العدد 235 - 236 من جريدة «الوسط»: أسئلة ما بعد «الوطية».. واستعدادات الليبيين ...
ليبيا
«داخلية الوفاق» تكلف 4 أجهزة أمنية للبحث عن المخطوفة «وصال»
ليبيا
بكين ترفض تصريحات ترامب الأخيرة حول «كورونا المستجد»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفسير جديد لتضاريس المريخ