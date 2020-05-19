قرقاش: لا عودة للمسار السياسي في ليبيا قبل «وقف التصعيد الإقليمي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 11:50 مساء
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش. (الإنترنت)

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إنه «لا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية، ولا بد أن يتوقف التصعيد الإقليمي لتحقيق ذلك».

وأضاف قرقاش، خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الأطراف الليبية، تجري وراء سراب النصر الموقت، مشددا على أنه «لا بديل للعملية السياسية لإحلال الاستقرار الدائم».

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وقال قرقاش «نجدد الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية والمتصل بموقف المجتمع الدولي»، مضيفا أن الأطراف المتقاتلة في ليبيا تهدف إلى «تحقيق مكاسب تكتيكية صغيرة»، لذلك «لن تتاح لليبيين فرصة العيش في بلد آمن ومزدهر»، لافتا إلى استمرار الأزمة الليبية منذ قرابة 10 سنوات.

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