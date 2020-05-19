«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل مصراتة ورأس لانوف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 02:24 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من رياح شمالية غربية قوية على ساحل مصراتة ورأس لانوف تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الرؤية جيدة على الساحل الممتدة من رأس اجدير إلى سرت وجيدة إلى متوسطة على الساحل من رأس لانوف إلى طبرق؛ وذلك لاحتمالية ظهور ضباب هذا الليلة وصباح غد الأربعاء.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب.
- الرياح بحرية على ساحل زوارة، وشمالية غربية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على ساحل مصراتة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- الرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر 17 درجة مئوية.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:
- السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب.
- الرياح شمالية غربية على رأس لانوف، وشرقية على باقي الساحل، وتتحول غدًا الأربعاء إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة على ساحل رأس لانوف.
- ارتفاع الموج 0.25 و1.50 متر ويصل على رأس لانوف إلى 2 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحل رأس لانوف.
- درجة حرارة سطح البحر 16 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ وذلك لاحتمالية ظهور ضباب هذا الليلة وصباح غدًا الأربعاء.

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