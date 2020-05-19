«أجوكو» تعلن الانتهاء من تطوير الحقول المكتشفة بـ«النافورة»

موقع إنتاج في حقل النافورة. (الإنترنت)

أعلن رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط والغاز «أجوكو»، محمد بالقاسم بن شتوان، الانتهاء من آخر سلسلة لتطوير الحقول المكتشفة في حقل «النافورة»، بعد ربط 3 آبار لحقل «O» بامتياز «E51» ووضعه على الإنتاج، الأحد الماضي.



وقال بن شتوان في بيان منشور على صفحة «أجوكو» بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن كل التراكيب بالحقول المكتشفة في حقل «النافورة» والمتمثلة في الحقول «O» و«L» و«K» تحقق إضافة جديدة للاحتياطي القابل للاسترداد، إلى جانب زيادة في الإنتاج تضاف الى حقل النافورة غير المشترك بمعدل 20 ألف برميل يوميَّا.

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وكشف عن ربط حقل «k» أولًا بالمحطة رقم «3» ثم حقلي«L» و«Y» بمشعب واحد وأخيرًا حقل «O»، لافتًا إلى أن العمل تركز في هذه المرحلة الأولى للإنتاج الطبيعي باستثمار بسيط جدًّا الهدف منه وضع هذه الحقول على الإنتاج في أسرع وقت والتعرف على سلوك المكمن وتحقيق عائد اقتصادي يشجع على التطوير الشامل.



وأشار رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط إلى أن طول أنابيب تدفق الآبار التي تم ربطها وصل إلى نحو 25 كلم، فيما وصل طول أنابيب الشحن الواصلة بين هذه التراكيب إلى نحو 70 كلم، لافتًا إلى تركيب 3 مشعبات.



وتواصل شركة الخليج العمل على المرحلة الثانية عبر تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الذي تنفذه حاليًا إحدى الشركات الليبية والمتوقع الانتهاء منه في نهاية العام 2021، الذي يستهدف ربط 17 بئرًا بالرفع الصناعي، ويتبع ذلك دراسة مكمنية لوضع خطة للتطوير الشامل لهذه الحقول مجتمعة.



يشار إلى أن هذه المشاريع تنفذها شركات ومقاولون ليبيون متخصصون في الأعمال الهندسية والإنشائية.