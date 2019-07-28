«أجوكو» تبحث مع شركتين أميركية وكندية صيانة حقل النافورة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يوليو 2019, 01:13 مساء
موقع إنتاج في حقل النافورة. (الإنترنت)

بحثت شركة الخليج العربي للنفط والغاز «أجوكو» مع شركتي «كوك» الأميركية، و«بورزا» الكندية، أوجه التعاون في مجال صيانة ضواغط الغاز بحقل النافورة.

جاء ذلك خلال اجتماع عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي، فرج مسعود المشاي، مع مدير عام «بورزا»، والمدير التنفيذي لـ«كوك».

على صعيد آخر، أعلن حقل النافورة استكمال عملية اصطياد واستخراج العازل المطاطي (PKR) بحجم سبع بوصات من البئر (G 105) مما ستساهم العملية في تطوير البئر، وزيادة معدلات الإنتاج بالحقل من خلال هذا العازل الموجود في البئر منذ 21 عاما.

ينقسم حقل النافورة إلى:
1- حقل النافورة أوجلة المشترك «امتياز 51» و«منطقة التعاقد 91» يضم المجمعات الفرعية (2، 5، 4، 6)، ويصل إنتاجه إلى حوالي 35 ألف برميل يوميا، ويضخ الإنتاج عبر خط قطره 30 بوصة إلى ميناء رأس لانوف، وكذلك خط قطره 24 بوصة إلى حقل الانتصار ومنه إلى ميناء الزويتينة، حسب بيانات شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو».

2- حقل النافورة غير مشارك، الذي يضم المجمعات الفرعية (1، 3، 7، 8، 9)، ويبلغ إنتاجه الحالي نحو 21 ألف برميل يوميا، ويضخ إنتاج هذا الحقل عبر خط قطره 30 بوصة إلى ميناء رأس لانوف عن طريق منظومة أمال - رأس لانوف.

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