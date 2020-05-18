السراج يبحث مع المجلس الرئاسي تطورات الموقف العسكري بعد «تحرير» قاعدة الوطية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مايو 2020, 08:23 مساء
اجتماع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق, 18 مايو 2020. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الاثنين، مع نائبيه أحمد معيتيق، وعبدالسلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة، تطورات الموقف العسكري على جبهات القتال، وعملية «تحرير» قاعدة الوطية العسكرية في وقت مبكر من صباح اليوم.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم، فإن الاجتماع بحث أيضا مستجدات الأوضاع في البلاد، كما أطلع السراج الحضور على نتائج اتصالاته الهاتفية مع عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين الدوليين، وجرى تقييم للموقف الدولي تجاه الأزمة الليبية.

السراج يعلن سيطرة «قوات الوفاق» على قاعدة الوطية

في سياق متصل بحث اللقاء الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) ومدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتخذة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن القائد الأعلى للجيش في حكومة الوفاق، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، سيطرة قوات الوفاق على قاعدة الوطية (140 كيلومترا جنوب غرب طرابلس). معتبرا أن «انتصار اليوم لا يمثل نهاية المعركة».

كما أعلن آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة لقوات حكومة الوفاق، اللواء أسامة جويلي «السيطرة على قاعدة الوطية الجوية»، صباح اليوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«موديرنا» الأميركية تعلن نتائج إيجابية في المرحلة الأولى لتجارب لقاحها ضد فيروس ...
دولى
وفاة طيار إثر تحطم طائرة عروض جوية في كندا
دولى
ألمانيا: سلاحنا لا يزال يصل إلى أيدي المتورطين في الصراع الليبي
ليبيا
حكومة الوفاق: حظر كلي خلال أيام عيد الفطر المبارك
ليبيا
رحل في مثل هذا الشهر.. فقيد الرياضة والأدب والشعر محمد معتوق
رياضة محلية
خلونا نحلموا - (الحلقة 3)
فيديو
الولايات المتحدة تطلق بـ«نجاح» طائرة فضائية مسيرة لإجراء تجارب في المدار
دولى
مستشار بالحكومة الصينية يحذر من موجة إصابات ثانية محتملة بـ«كوفيد-19»
دولى
مقهى نيوزيلندي يرفض استقبال رئيسة الوزراء
منوعات
بالصور.. انقلاب شاحنة خرسانة على سيارة خاصة ببنغازي
ليبيا
«بحر ملتهب».. مغامرة ليبية في رواية إيطالية
ثقافة وفن
تفاصيل ظهور الممثل الليبي سند تنتوش بالمسلسل المصري «الاختيار»
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السجن أو الغرامة عقوبة من لا يرتدي الكمامة في هذه الدول