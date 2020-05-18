السراج يبحث مع المجلس الرئاسي تطورات الموقف العسكري بعد «تحرير» قاعدة الوطية

اجتماع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق, 18 مايو 2020. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الاثنين، مع نائبيه أحمد معيتيق، وعبدالسلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة، تطورات الموقف العسكري على جبهات القتال، وعملية «تحرير» قاعدة الوطية العسكرية في وقت مبكر من صباح اليوم.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم، فإن الاجتماع بحث أيضا مستجدات الأوضاع في البلاد، كما أطلع السراج الحضور على نتائج اتصالاته الهاتفية مع عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين الدوليين، وجرى تقييم للموقف الدولي تجاه الأزمة الليبية.

السراج يعلن سيطرة «قوات الوفاق» على قاعدة الوطية

في سياق متصل بحث اللقاء الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) ومدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتخذة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن القائد الأعلى للجيش في حكومة الوفاق، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، سيطرة قوات الوفاق على قاعدة الوطية (140 كيلومترا جنوب غرب طرابلس). معتبرا أن «انتصار اليوم لا يمثل نهاية المعركة».

كما أعلن آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة لقوات حكومة الوفاق، اللواء أسامة جويلي «السيطرة على قاعدة الوطية الجوية»، صباح اليوم.