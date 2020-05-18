السراج يعلن سيطرة «قوات الوفاق» على قاعدة الوطية

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج. (الإنترنت)

أعلن القائد الأعلى للجيش في حكومة الوفاق، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الإثنين، سيطرة قوات حكومة الوفاق على قاعدة الوطية (140 كيلومترا جنوب غرب طرابلس).

وقال في بيان «نعلن بكل فخر واعتزاز تحرير قاعدة الوطية العسكرية»، لتنضم إلى «المدن المحررة» في الساحل الغربي، حسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واعتبر السراج أن «انتصار اليوم لا يمثل نهاية المعركة، قائلا إنه يقربنا أكثر من أي وقت مضى من يوم النصر الكبير، وتحرير جميع المناطق والقضاء على مشروع الهيمنة والاستبداد، الذي يهدد أمل الليبيين في بناء دولة مدنية ديمقراطية».

وكان آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة لقوات حكومة الوفاق، اللواء أسامة جويلي أعلن «السيطرة على قاعدة الوطية الجوية»، صباح اليوم.

نبذة عن القاعدة

قاعدة الوطية أنشأتها القوات الأميركية العام 1942، وهي أحد أكبر قاعدتين شييدتهما الولايات المتحدة في غرب ليبيا، بالنظر إلى قاعدة «هويلس» معيتيقة حاليا.

تبعد نحو 27 كيلومتر عن الحدود التونسية، و170 كيلومتر غرب طرابلس، وسميت بعد العام 1969 بقاعدة عقبة بن نافع، ولم تستخدم للطيران المدني منذ إنشائها.

القاعدة ذات بنية عسكرية كبيرة تسمح باستيعاب وإيواء 7 آلاف عسكري، كما بنيت على أساس تحصينات التضاريس الجغرافية، بالاضافة إلى التحصينات الإنشائية.