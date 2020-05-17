9 أطباء ليبيين يغادرون إلى إيطاليا لمكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مايو 2020, 02:14 مساء
مدير مركز مكافحة الأمراض والأطباء الليبيين الـ18 قبل مغادرتهم مطار معيتيقة الدولي إلى إيطاليا اليوم. (فيسبوك)

غادر 9 أطباء ليبيين اليوم الأحد مطار معيتيقة الدولي إلى إيطاليا، لتقديم المساعدة الطبية في مجابهة جائحة كورونا، إذ تعتبر إيطاليا أكثر البلدان تضررا من انتشارجائحة «كوفيد - 19» في العالم.

ووفق بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فقد ودع مدير المركز د بدر الدين بشير النجار الأطباء المسافرين إلى إيطاليا. وومن المقرر أن يبقي الأطباء في مستشفيات إيطاليا مدة شهر يكسبون من خلالها الخبرة في التعامل مع حالات كورونا.

اقرأ أيضا: مسح «كورونا» يدشن مرحلته الأولى

تأتي هذه الخطوة لتقديم المساعدة الطبية للدولة الإيطالية فضلا عن اكتساب الأطباء الليبيين الخبرة العملية في التعامل مع المرضى المصابين بالفيروس، حسب المركز.  وفي ابريل الماضي، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إرسال 30 طبيب وطبيب مساعد إلى إيطاليا لتقديم العون للأطقم الطبية الإيطالية والوقوف إلى جانبها في هذه الظروف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مفوضية اللاجئين: ارتفاع أسعار مواد غذائية 200% في معظم المدن الليبية وندرة في ...
ليبيا
القنيطرة السورية 1974.. أول ظهور لمنتخب ليبيا في رمضان
رياضة محلية
الإمارات تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ«كورونا المستجد»
عربى
الشرطة الفرنسية تعتقل مشتبها به رئيسيا في الإبادة الرواندية التي وقعت 1994
دولى
دكتور كشكول - الحلقة 1
فيديو
«الصحة العالمية»: القضاء على جائحة «كوفيد-19» يحتاج إلى ضمان حصول الجميع على ...
دولى
تراث الليبيين في الزواج سبيلهم إلى الفرح رغم تلال الأزمات
ليبيا
الأمم المتحدة: تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا لم يتعد 14%
ليبيا
أعضاء بمجلس النواب يستنكرون اعتقال وزير مالية «الموقتة»
ليبيا
سبعة مسؤولين ومديري منظمات أممية: صحة وسلامة جميع سكان ليبيا في خطر
ليبيا
ترامب يأمل التوصل إلى لقاح لـ«كورونا» نهاية العام
دولى
الأمم المتحدة تقترب من تعيين دبلوماسية غانية مبعوثا إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: مناعة القطيع «خرافة»