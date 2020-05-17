136 طن إمدادات طبية من «الصحة العالمية» إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مايو 2020, 01:26 مساء
مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، 9 مارس 2020. (فرانس برس)

أعلنت منظمة الصحة العالمية ارسال أكثر من 136 طنًا من مجموعات طبية أساسية إلى 45 مستشفى ومنشأة صحية في جميع أنحاء ليبيا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوضحت المنظمة في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني، أن «المواد التي جرى توزيعها تشمل مجموعات الطوارئ الطبية بما في ذلك المجموعات العلاجية لتدبيرالأمراض المزمنة غير المعدية و التي تكفي لما يقرب من 650 ألف شخص لمدة 3 أشهر». ونوهت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف: «ما زال الشعب الليبي يتحمل العبء الأكبر نتيجة الأزمة، وعلى الرغم من النداءات لوقف إطلاق النار، فإن الصراع مازال مستمراً».

اقرأ أيضا: «الصحة العالمية» تسلم مستشفى «ابن سينا» بسرت شحنة أدوية

وذكر البيان أن «الانقطاعات في شبكات الكهرباء والمياه تسببت في تعطيل خدمات الرعاية الصحية وزيادة خطر إنتشار الأوبئة في غرب البلاد»، ونوه إلى أن «سكان جنوب البلاد لديهم إمكانية محدودة للغاية للحصول على خدمات الرعاية الصحية»، مشيرا إلى أن «سكان شرق ليبيا صعوبة كبيرة في الحصول على الأدوية الأساسية من مرافق الرعاية الصحية العامة».

وأمس السبت، وصلت إلى مخازن مستشفى «ابن سينا» التعليمي في سرت شحنة أدوية عامة موردة من منظمة الصحة العالمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مفوضية اللاجئين: ارتفاع أسعار مواد غذائية 200% في معظم المدن الليبية وندرة في ...
ليبيا
القنيطرة السورية 1974.. أول ظهور لمنتخب ليبيا في رمضان
رياضة محلية
الإمارات تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ«كورونا المستجد»
عربى
الشرطة الفرنسية تعتقل مشتبها به رئيسيا في الإبادة الرواندية التي وقعت 1994
دولى
دكتور كشكول - الحلقة 1
فيديو
«الصحة العالمية»: القضاء على جائحة «كوفيد-19» يحتاج إلى ضمان حصول الجميع على ...
دولى
تراث الليبيين في الزواج سبيلهم إلى الفرح رغم تلال الأزمات
ليبيا
الأمم المتحدة: تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا لم يتعد 14%
ليبيا
أعضاء بمجلس النواب يستنكرون اعتقال وزير مالية «الموقتة»
ليبيا
سبعة مسؤولين ومديري منظمات أممية: صحة وسلامة جميع سكان ليبيا في خطر
ليبيا
ترامب يأمل التوصل إلى لقاح لـ«كورونا» نهاية العام
دولى
الأمم المتحدة تقترب من تعيين دبلوماسية غانية مبعوثا إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: مناعة القطيع «خرافة»