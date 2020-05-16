«الصحة العالمية» تسلم مستشفى «ابن سينا» بسرت شحنة أدوية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مايو 2020, 05:55 مساء
شحنة أدوية موردة من منظمة الصحة العالمية إلى مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت، 16 مايو 2020. (صفحة المستشفى بموقع فيسبوك)

وصلت إلى مخازن مستشفى «ابن سينا» التعليمي في سرت، اليوم السبت، شحنة أدوية عامة موردة من منظمة الصحة العالمية.

وتسلمت الشحنة إدارة التجهيزات والمعدات الطبية بالمستشفى، وهي الأولى الموردة من منظمة الصحة العالمية إلى مدينة سرت خلال العام الحالي 2020، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المستشفى بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يشار إلى أن إدارة مستشفى «ابن سينا» التعليمي سرت أطلقت في 2 مايو الجاري، برنامجًا تدريبيًّا لمكافحة عدوى المستشفيات وتأهيل الكوادر الطبية بكل المؤسسات الصحية العاملة بالمدينة. ونظم البرنامج بالتنسيق مع مكتب الجودة وإدارة الخدمات الطبية، ووجهت الدعوة إلى جميع العناصر الطبية العاملة في مدينة سرت سواء بمجمع عيادات سرت أو مراكز الأسنان أو المستوصفات وغيرها.

شحنة أدوية موردة من منظمة الصحة العالمية إلى مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت، 16 مايو 2020. (صفحة المستشفى بموقع فيسبوك)
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