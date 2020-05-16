الترهوني تنفي إعلانها مقتل سهام سرقيوة وتؤكد عدم امتلاكها حسابات على «فيسبوك»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مايو 2020, 11:53 مساء
عضوة مجلس النواب، سهام سرقيوة. (فيسبوك: أرشيفية)

نفت مقرر مجلس النواب،  صباح الترهوني، أن تكون لها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) نشر خبرت عن مقتل النائبة سهام سرقيوة، اليوم.

وأكدت الترهوني، في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط»، أنها لا تملك أي حسابات على موقع التواصل «فيسبوك»، وأن الصفحة التي نسبت إليها هي صفحة مزورة.

ويستمر اختفاء النائبة سهام سرقيوة العضوة في مجلس النواب عن مدينة بنغازي، منذ 17 يوليو 2019، بعد اعتراضها من قبل مسلحين، وذلك بعد ساعات من وصولها إلى بنغازي قادمة من القاهرة.

بنسودا: توصلنا لمعلومات تشير إلى المسؤولين عن اختفاء النائبة سهام سرقيوة

ومؤخرا أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتوا بنسودا أن المحكمة توصلت إلى معلومات مهمة تشير إلى المسؤولين عن اختفاء سرقيوة.

وقالت بنسودا في إحاطة قدمتها الثلاثاء 5 مايو، عبر الفيديو إلى مجلس الأمن الدولي، إن «هناك تحقيقات تجري للتوصل إلى مصير النائبة سهام سرقيوة»، داعية جميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن إلى الوقوف مع المحكمة الجنائية الدولية «للقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب».

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