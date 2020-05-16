مقتل شاب في مشاجرة بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 16 مايو 2020, 04:10 مساء
أحد الشوارع الرئيسية في بلدية سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أدت مشاجرة بشارع مراح وسط مدينة سرت بين مجموعة من الشباب إلى مقتل شاب يدعى ناصر بواسطة سلاح أبيض «سكينة»، وفق ما أفاد مراسل «بوابة الوسط» بالمدينة.

وكشف مصدر أمني في تصريح إلى «بوابة الوسط» عن ضبط القاتل، ووضعه رهن التحقيق.

اقرأ أيضا قاتل صيدلاني سرت يسلم نفسه

وهذه هي الجريمة الثانية التي تشهدها المدينة خلال ثلاثة أيام، حيث قُتل صيدلاني، الخميس الماضي، إثر حادث إطلاق نار تعرض له أثناء عمله في محلة أبوهادي جنوب سرت. وكانت مصادر اجتماعية وأمنية بمحلة أبوهادي ذكرت أن القاتل سلم نفسه إلى الجهات الأمنية بعد وقوع الجريمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دكتور كشكول - الحلقة 1
فيديو
«الصحة العالمية»: القضاء على جائحة «كوفيد-19» يحتاج إلى ضمان حصول الجميع على ...
دولى
تراث الليبيين في الزواج سبيلهم إلى الفرح رغم تلال الأزمات
ليبيا
ترامب يأمل التوصل إلى لقاح لـ«كورونا» نهاية العام
دولى
الأمم المتحدة تقترب من تعيين دبلوماسية غانية مبعوثا إلى ليبيا
ليبيا
الأوضاع الاقتصادية تزداد «هشاشة».. ولا تعاون لمراجعة حسابات «المركزي»
ليبيا
قطر: إلزام السكان بوضع الكمامات وغرامة تصل إلى 55 ألف دولار
عربى
«حرب مكاشفة» بين موسكو وواشنطن تذكي الصراع على ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: خيبة أمل أممية وتحرك أوروبي خجول
ليبيا
الخارجية الروسية: واشنطن تركت اقتراح لافروف بشأن حوار حول ليبيا بلا رد
ليبيا
«رويترز»: شركة البترول التركية تطلب إذنا للتنقيب في ليبيا
ليبيا
دي مايو: الهدنة في ليبيا بعيدة المنال ولا حل عسكريا للأزمة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رئيس مدغشقر يدافع عن المشروب العشبي المعالج لـ«كوفيد-19»