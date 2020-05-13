ميناء بنغازي يستقبل 188 حاوية.. و1327 سيارة من أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مايو 2020, 01:55 صباحا
ميناء بنغازي البحري, 12 مايو 2020. (صفحة الميناء على فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري، عددا من السفن التجارية، أمس الثلاثاء، منها سفينة نقل الحاويات (لينا أف) الوكيل الملاحي لشركة ميتدرينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 188 حاوية محملة ببضائع وسلع مختلفة..

وبحسب الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، استقبل الميناء، سفينة نقل الحبوب (سي ميراي) الوكيل الملاحي لشركة الشيمة للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 32300 طن من حبوب الشعير.

كما وصلت السفينة (أورينتال كوين) الوكيل الملاحي لشركة الشيمة للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 1702 طن من مادة الأسمنت «أكياس».

واستقبل الميناء أيضا سفينة نقل السيارات (قراند بالتيمورا)، الوكيل الملاحي لشركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية بميناء جليانة، وعلى متنها 1327 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة العالمية» تصدر إرشادات جديدة بشأن إعادة فتح المدارس وأماكن العمل
دولى
«الفاو»: مكاسب كبيرة ضد الجراد الصحراوي.. إنقاذ 720 ألف طن من الحبوب عبر 10 دول
دولى
مرتضى منصور يعلن أول وفاة في الزمالك بسبب «كورونا»
رياضة عالمية
مي عاشور تفك «شفرة» الصين بالترجمة
ثقافة وفن
«تعليم الوفاق» تطلق منصة التعليم عن بعد
ليبيا
وزيرة ألمانية: العالم لن يجد لقاحا فعال ضد «كورونا» قبل منتصف 2021
دولى
قائد «إيريني»: 20 دولة تشارك في العملية الأوروبية والتصدي للهجرة مهمة ثانوية
ليبيا
غوتيريس يدعو المجتمع الدولي لـ«دور حيوي» في مسارات الحوار الليبي
ليبيا
رسميا.. تحديد موعد نهائي كأس ألمانيا
رياضة عالمية
التحقيق مع الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان بتهمة التحرش الجنسي
دولى
«صندوق النقد» يوافق على قرض لمصر بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة وباء «كوفيد-19»
دولى
في مثل هذا اليوم رحل حسين مازق أحد رجال قيام الدولة الليبية
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العالم يحتفل بـ«يوم التمريض».. والأطقم الطبية تخوض حرب «كورونا»