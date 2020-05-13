ميناء بنغازي يستقبل 188 حاوية.. و1327 سيارة من أوروبا

ميناء بنغازي البحري, 12 مايو 2020. (صفحة الميناء على فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري، عددا من السفن التجارية، أمس الثلاثاء، منها سفينة نقل الحاويات (لينا أف) الوكيل الملاحي لشركة ميتدرينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 188 حاوية محملة ببضائع وسلع مختلفة..

وبحسب الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، استقبل الميناء، سفينة نقل الحبوب (سي ميراي) الوكيل الملاحي لشركة الشيمة للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 32300 طن من حبوب الشعير.

كما وصلت السفينة (أورينتال كوين) الوكيل الملاحي لشركة الشيمة للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 1702 طن من مادة الأسمنت «أكياس».

واستقبل الميناء أيضا سفينة نقل السيارات (قراند بالتيمورا)، الوكيل الملاحي لشركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية بميناء جليانة، وعلى متنها 1327 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.