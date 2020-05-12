أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة في مناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مايو 2020, 12:50 مساء
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال طقس اليوم، الثلاثاء، على مناطق الشمال الغربي، إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و29 درجة مئوية على الساحل الغربي، وبين 30 و35 درجة مئوية على مناطق الدواخل، ثم تسجل ارتفاعا ملحوظا غدا والخميس المقبل.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الشمال الشرقي والجنوب الشرقي، إذ تسجل بين 35 و40 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا طفيفا يوم الغد على المناطق الساحلية، وتبقى مرتفعة نسبيا على مناطق الجنوب الغربي بين 39 و43 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة
السماء صافية تظهر بها سحب قليلة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة على الساحل بين 38 و45 درجة مئوية، وبين 30 و35 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده
السماء صافية تظهر بها سحب قليلة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و40 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة
السماء صافية تظهر بها بعض السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و43 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و39 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزيرة ألمانية: العالم لن يجد لقاحا فعال ضد «كورونا» قبل منتصف 2021
دولى
غوتيريس يدعو المجتمع الدولي لـ«دور حيوي» في مسارات الحوار الليبي
ليبيا
رسميا.. تحديد موعد نهائي كأس ألمانيا
رياضة عالمية
التحقيق مع الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان بتهمة التحرش الجنسي
دولى
«صندوق النقد» يوافق على قرض لمصر بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة وباء «كوفيد-19»
دولى
السعودية تقر إجراءات تقشفية لمواجهة تداعيات «كورونا» وتراجع أسعار النفط
اقتصاد
فنزويلا تعتقل 11 شخصا جديدا ضمن تحقيقات محاولة «غزو» البلاد
دولى
تسجيل 5 إصابات جديدة بـ«كورونا» في بؤرة انتشار الفيروس في الصين
عربى
قصف سفينة حربية إيرانية بـ«نيران صديقة» في خليج عمان
دولى
«الخارجية التركية»: قوات حفتر ستكون أهدافا مشروعة إذا واصلت هجماتها على مصالحنا ...
ليبيا
عميد بلدية تاجوراء يطالب «الوفاق» بمعالجة الأزمات الناتجة عن حظر التجول
ليبيا
بالصور: آثار تدمير مكتب السلامة الوطنية في مطار معيتيقة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

من أعراض كورونا.. علامات «نقص الأكسجة الصامت»