ضبط 3 أشخاص يمارسون أعمال السحر والشعوذة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مايو 2020, 09:34 صباحا
3 متهمين بممارسة أعمال السحر والشعوذة في بنغازي، 12 مايو 2020، (مديرية أمن بنغازي)

ضبط أفراد قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي ثلاثة اشخاص يمارسون أعمال السحر والشعوذة.

بداية الواقعة كانت بتلقي القسم شكوى من مواطن تضرر من أعمال هؤلاء الثلاثة، وتبين بالبحث والتحري صحة تلك المعلومات، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء.

وتمكن قسم البحث الجنائي من تحديد مكانهم، وضبط الثلاثة، إذ اعترف أحدهم بممارسة أعمال السحر، وقال الشخصان الآخران أنهما يقومان بالدعاية للآخر، ويقولان للناس أن هذا الشخص شيخ، ويجلب الرزق ويعالج العقم وأمراض السرطان والوباء الكبدي واستعجال الجواز وجلب الحبيب وموافقة الأهل على الزواج، وذلك بواسطة طلاسم بها أسماء نساء ومواليد الأشخاص، وأفادوا بأنهم شركاء بهذه الأعمال.

واعترف المتهم الرئيسي بأنه يدعي علمه بكيفية علاج الأمراض واستعجال الزواج عن طريق الوخز بالإبر للدمى في العين والأذن والفم والرحم والبطن، وهي أدوات ضبطها عناصر الأمن في الوكر، إضافة إلى عثورهم على هاتف محمول به رسائل مكتوبة لوصفات للبخور وزيت الزيتون وأشياء اخرى، وكذلك عطور نسائية ومجموعة عقود شفرات مدار وأشياء أخرى.

واتخذت جميع الإجراءات القانونية حيالهم، وتم إيداعهم بالحجز القانوني لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

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