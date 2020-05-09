النهر الصناعي: اعتداء على محطة كهرباء «النهر 1» وتوقعات بانقطاع المياه عن أغلب مناطق طرابلس

إحدى منظومات النهر الصناعي، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن جهاز النهر الصناعي، تعرض محطة الكهرباء (النهر 1) لاعتداء من مجموعة خارجة عن القانون وإجبار المشغلين بالشركة العامة للكهرباء بالمحطة على فصل الكهرباء عن الحقل الجنوبي والشمالي، متوقعا ضعف وانقطاع المياه على أغلب مناطق طرابلس خاصة المرتفعة.

وبحسب بيان للجهاز اليوم، «لم يتسنَ لنا بعد معرفة الدوافع والأسباب لهذا التصرف غير المسئول الذي سيكون له تأثير في خفض معدلات إنتاج المياه بخروج الحقلين عن العمل وإستمرار عمل الحقل الشرقي فقط».

وتوقع الجهاز حدوث عجز في الإمداد المائي الذي تعاني منه المنظومة أصلاً وعدم القدرة على الإيفاء بكافة احتياجات المدن من المياه، بسبب سرقة وتخريب 106 بئرا وتعثر أعمال الصيانة للظروف الأمنية السيئة والصراع المسلح المستمر، وايضاً للاستهلاك المفرط للمياه والتوصيلات غير الشرعية على طول مسارات المنظومة خاصة المسار الشرقي للحصول على المياه لغرض الشرب والزراعة.

وعبر الجهاز عن أمله في حل هذه الإشكالية وإعادة الكهرباء في أسرع وقت وعودة التشغيل للحقلين والعمل على رفع معدلات تدفق المياه، بما هو متاح للتشغيل من الآبار وخفض معدلات استهلاك مدن المنطقة الوسطى بالتنسيق والتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي وذلك لتغذية كافة المناطق بمدينة طرابلس بالمياه وباقي المدن بالمسار.