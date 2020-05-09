تكليف فريق صحي متابعة نزلاء الحجر الصحي ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مايو 2020, 10:20 مساء
الفريق الصحي المكلف متابعة الحالة الصحية للنزلاء بمواقع الحجر الصحي في بنغازي، 9 مايو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد ببنغازي)

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة «كورونا» في بنغازي، اليوم السبت، تكليف فريق صحي متابعة الحالة الصحية للنزلاء بمواقع الحجر الصحي في بنغازي.

وقالت الغرفة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن الفريق كُلف من قبل الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي، ويتكون من أطباء في عدة تخصصات وعناصر تمريض وصحة عامة ومثقفين صحيين وفنيي مختبرات ومفتشين صحيين.

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وأجرى الفريق جولة ميدانية، أمس الجمعة، شملت نزل «الراحة» وفندق «تيبستي» وفندق «بنغازي» وفندق «النجمة الذهبية» و«منتجع الماسة»، لمتابعة الحالة الصحية للنزلاء، والكشف على عديد الحالات المرضية، وصرف الأدوية وإعداد التقاريرالمفصلة، حسب البيان.

وأشار البيان إلى استمرار عمل الفريق حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لافتًا إلى أن الجولة الميدانية للفريق كانت رفقة مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي، ورئيس وأعضاء الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة.

يشار إلى أن المسح العشوائي للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» في مدينة بنغازي انتهى أمس الجمعة، ومن المقرر إعلان نتائجه خلال هذا الأسبوع، وذلك حسب تصريحات نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي.

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