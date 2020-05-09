بلدية بنغازي: تسكين جميع العائدين من الخارج في أماكن الحجر الصحي

ليبيون عائدون من الخارج أثناء تسكينهم في الحجر الصحي بأحد فنادق بنغازي. (الإنترنت)

أعلنت لجنة مكافحة فيروس «كورونا المستجد» في بنغازي تسكين جميع المواطنين العائدين من خارج البلاد في مواقع للحجر الصحي، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت بلدية بنغازي إن جميع المواطنين القادمين من خارج البلاد تم تسكينهم، وتوفير جميع الخدمات لهم تحت إشراف مكتب الخدمات الصحية، وذلك في عدد من الفنادق المُستهدفة للإقامة وهي فندق تبستي وفندق الماسة وفندق الراحة وفندق بنغازي وفندق النجمة، حسبما ذكرت صفحة البلدية على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

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وأوضحت البلدية أن اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» تعاقدت مع هذه الفنادق لتكون مقرا للحجر الصحي للعائدين من الخارج، إضافة إلى مقر الإقامة الخاص بالإدارة العامة للدعم المركزي المجهز بالكامل، مؤكدة أن العمل مُتواصل من أجل عودة جميع المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشارت إلى استقبال عدد من المسؤولين في بنغازي للمواطنين العائدين عبر منفذ امساعد البري ومطار بنينا الدولي، بحضور عضو اللجنة الرئيسية ومدير إدارة الخدمات الصحية بينغازي ناصر مختار الكاديكي، ورئيس الخطة الأمنية المُشتركة بنغازي، المقدم جمال العمامي، وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالغرفة المركزية وبالتعاون مع الهلال الأحمر فرع بنغازي ومفوضية الكشافة والمرشدات بنغازي.