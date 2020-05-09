«طوارئ سوق الجمعة» توقف دعمها الإجراءات الاحترازية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مايو 2020, 04:00 مساء
شعار المجلس البلدي سوق الجمعة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة، اليوم السبت، إيقاف دعمها جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بقفل الأنشطة الاقتصادية وحظر التجول، مطالبة الحرس البلدي والجهات الأمنية بالبلدية بالتعامل مع الأمر كما يتم التعامل معه في البلديات الأخرى، إلى حين اتخاذ ما يلزم من إجراءات من قبل الجهات العليا، التي بيدها سلطة تنفيذ القرار وإنفاذ القانون.

وأوضحت الغرفة في بيان منشور على صفحة بلدية سوق الجمعة بموقع «فيسبوك» أن قرارها يأتي في ضوء عدم الاستجابة لمناشدتها المتعددة بخصوص توحيد الإجراءات الاحترازية في كل بلديات العاصمة طرابلس، خصوصا في ضوء تضرر أصحاب الأنشطة الاقتصادية في البلدية جراء توقف دام لأكثر من سبعة أسابيع.

اقرأ أيضا «طوارئ سوق الجمعة» تطالب الحرس البلدي بتوحيد الإجراءات الاحترازية

وقالت الغرفة: «نرى كثيرا من الأنشطة الاقتصادية يعاد فتحها في بلديات عديدة داخل العاصمة طرابلس، التي تعد كتلة بشرية واحدة ولا تنفع فيها الإجراءات الجزئية في بلدية دون أخرى»، لافتة إلى أن ذلك يعني أن هذه الإجراءات «فقدت الجدوى المرجوة منها».

وفي الوقت ذاته طالبت غرفة الطوارئ المواطنين بالالتزام الذاتي بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، إلى جانب ضرورة تجنب الازدحام وعدم التجول في الأسواق وفي المحال التجارية إلا لحاجة ماسة.

وفي 5 مايو الجاري، طالبت غرفة الطوارئ والأزمة سوق الجمعة رئيس الحرس البلدي بتوحيد الإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد» سواء بالشدة أو التراخي، علاوة على العدالة في تطبيق هذه الإجراءات في كل البلديات والمناطق.

وقالت الغرفة إن الفارق في تطبيق الإجراءات الاحترازية في البلديات والمناطق المختلفة يضعها في «موقف غير واضح» أمام أصحاب «الأنشطة الاقتصادية المتضررين من إقفال أنشطتهم، وتوقف دخلهم ودخل مَن يعملون لديهم، خصوصًا وهم يرون غيرهم يمارسون أعمالهم ويرون زبائنهم يتجهون إلى غيرهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هزتان أرضيتان بالبحر المتوسط شمال شرق مدينة طبرق
ليبيا
نائبة وزير الخارجية الإيطالي: عملية «إيريني» لن تكون بحرية فقط
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يطلق رقم الطوارئ المجاني 195
ليبيا
وفاة طفل في الخامسة بنيويورك جراء مرض يرجح ارتباطه بـ«كورونا»
دولى
«فرانس برس»: واشنطن تعرقل تصويتا على مشروع قرار حول «كورونا» في مجلس الأمن
دولى
مقتل 15 شخصا في القصف العشوائي على طرابلس خلال 48 ساعة
ليبيا
فرقاطة فرنسية تبدأ مهمة «إيريني» قبالة السواحل الليبية
ليبيا
بسبب «كورونا».. تعديل نظام التبديلات في مباريات كرة القدم
رياضة عالمية
مستشفيات بنيويورك: لا فعالية مثبتة لعقار«هيدروكسيكلوروكين» في معالجة مرضى ...
دولى
المسماري: الفرق الفنية أعادت 4 طائرات حربية إلى العمل
ليبيا
جريدة «الوسط»: تسخين في الجبهات يواكب مزاد المبادرات
ليبيا
تونس تسمح بهبوط طائرة مساعدات طبية تركية موجهة إلى ليبيا بشرطين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لهذا «كورونا» أكثر فتكا بالذكور من النساء