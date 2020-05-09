أمين الهاشمي ينفي وفاة عائلة جراء قصف منزلها بعين زارة

شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، السبت، صحة الأنباء المتداولة عن وفاة عائلة جراء قصف على منزلها في عين زارة، بالعاصمة طرابلس.

وقال الهاشمي في بيان منشور على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» إن بلاغًا وصل إلى دار الرحمة بالمستشفى الطبي الجامعي يفيد بوفاة عائلة «التواتي» جراء قصف على منزلها، لافتًا إلى نشره الخبر استنادً إلى هذا البلاغ. لكنه عاد وأكد تواصله مع كل المستشفيات الميدانية بعين زارة ليتضح أن الخبر عار عن الصحة والبلاغ كاذب.

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يشار إلى تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي خبر «سقوط صاروخ» على أحد منازل منطقة عين زارة ما أدى إلى وفاة أربعة من أسرة واحدة.

كما تداولت عملية «بركان الغضب» الخبر، مشيرة في بيان إلى وفاة أربعة مدنيين من عائلة واحدة، إثر سقوط صاروخ على منزلهم ‎في عين زارة، واتهمت قوات القيادة العامة بتنفيذ الهجوم، ونشرت أسماء قالت إنها ترجع للضحايا وهي «محمد وعبدالمنعم وأشرف وليلى التواتي».