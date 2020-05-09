أمين الهاشمي ينفي وفاة عائلة جراء قصف منزلها بعين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مايو 2020, 01:55 صباحا
شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، السبت، صحة الأنباء المتداولة عن وفاة عائلة جراء قصف على منزلها في عين زارة، بالعاصمة طرابلس.

وقال الهاشمي في بيان منشور على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» إن بلاغًا وصل إلى دار الرحمة بالمستشفى الطبي الجامعي يفيد بوفاة عائلة «التواتي» جراء قصف على منزلها، لافتًا إلى نشره الخبر استنادً إلى هذا البلاغ. لكنه عاد وأكد تواصله مع كل المستشفيات الميدانية بعين زارة ليتضح أن الخبر عار عن الصحة والبلاغ كاذب.

اقرأ أيضا «بركان الغضب»: وفاة 4 من عائلة واحدة إثر سقوط صاروخ على منزلهم بعين زارة

يشار إلى تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي خبر «سقوط صاروخ» على أحد منازل منطقة عين زارة ما أدى إلى وفاة أربعة من أسرة واحدة.

كما تداولت عملية «بركان الغضب» الخبر، مشيرة في بيان إلى وفاة أربعة مدنيين من عائلة واحدة، إثر سقوط صاروخ على منزلهم ‎في عين زارة، واتهمت قوات القيادة العامة بتنفيذ الهجوم، ونشرت أسماء قالت إنها ترجع للضحايا وهي «محمد وعبدالمنعم وأشرف وليلى التواتي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مكافحة الأمراض» يطلق رقم الطوارئ المجاني 195
ليبيا
«فرانس برس»: واشنطن تعرقل تصويتا على مشروع قرار حول «كورونا» في مجلس الأمن
دولى
مستشفيات بنيويورك: لا فعالية مثبتة لعقار«هيدروكسيكلوروكين» في معالجة مرضى ...
دولى
المسماري: الفرق الفنية أعادت 4 طائرات حربية إلى العمل
ليبيا
جريدة «الوسط»: تسخين في الجبهات يواكب مزاد المبادرات
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن مصرع شرطي في قصف زاوية الدهماني وتنعيه
ليبيا
تونس تسمح بهبوط طائرة مساعدات طبية تركية موجهة إلى ليبيا بشرطين
ليبيا
الخارجية الأميركية تتهم روسيا بإرسال «مقاتلين سوريين» إلى ليبيا
ليبيا
دي مايو يؤكد لعقيلة صالح ضرورة الحل السياسي في ليبيا وفقا لمخرجات برلين
ليبيا
«صحة الوفاق» تعلن رفع الحظر عن التطعيمات
ليبيا
العدد 233 من جريدة «الوسط»: تسخين الجبهات يواكب مزاد المبادرات.. واستنفار حكومي ...
ليبيا
لجنة مكافحة «كورونا» ببني وليد تستقبل 22 مواطنا عائدين من تركيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

التكنولوجيا تعزز سبل احتواء «كورونا»