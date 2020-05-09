تشاويش أوغلو يطمئن على سلامة موظفي السفارة التركية بعد قصف زاوية الدهماني

وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو. (أرشيفية: الإنترنت)

أطمئن وزير الخارجية التركي، تشاويش أوغلو، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، على سلامة موظفي السفارة التركية في طرابلس، بعد القصف العشوائي الذي تعرضت له منطقة زاوية الدهماني أمس، الخميس.

وسقطت قذيفتان صاروخيتان على منتزه طريق الشط بزواية الدهماني أمس الخميس، في المربع الذي توجد فيه مقار الإذاعة، ووزارة الخارجية، وفندق المهاري، والسفارة التركية، ومنزل السفير الإيطالي، المطل على كورنيش العاصمة، ما أسفر عن وفاة شخصين أحدهما شرطي.

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واتهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، قوات القيادة العامة بتنفيذ القصف وصفه بـ«العمل الإجرامي الهمجي»، فيما نفت القيادة العامة على لسان، الناطق الرسمي باسمها، اللواء أحمد المسماري، استهدافها بعض المقار الدبلوماسية في العاصمة طرابلس، معتبرة القيام بهذه الأفعال يتنافي مع «المواثيق والقوانين والأعراف الدولية».

وفي سياق آخر، أشاد معيتيق، خلال الاتصال الهاتفي، بالتسهيلات التي قدمتها وزارة الخارجية التركية بالتنسيق مع سفارة ليبيا والقنصلية العامة في إسطنبول، ووزارة الصحة التركية للعائلات الليبية العالقة في تركيا وتسهيل إجراءات عودتهم إلى ليبيا.