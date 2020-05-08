المسماري ينفي استهداف بعض المقار الدبلوماسية في طرابلس

الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي في بنغازي، 20 إبريل 2019. (أ ف ب)

أعلن الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، الجمعة، «نفي القيادة العامة القاطع» استهدافها بعض المقار الدبلوماسية في العاصمة طرابلس، معتبرًا القيام بهذه الأفعال يتنافي مع «المواثيق والقوانين والأعراف الدولية».

وسقطت قذيفتان صاروخيتان على منتزه طريق الشط بزواية الدهماني أمس الخميس، في المربع الذي توجد فيه مقار الإذاعة، ووزارة الخارجية، وفندق المهاري، والسفارة التركية، ومنزل السفير الإيطالي، المطل على كورنيش العاصمة، حسب تصريح لأهالي طرابلس إلى «بوابة الوسط».

وقال المسماري في بيان، إن القيادة العامة تعهدت في «تقدمها نحو طرابلس» بشكل مباشر بحماية المقار الدبلوماسية كالسفارات الاجنبية ومقرات الهيئات والبعثات الدولية في العاصمة وكذلك مقرات الشركات الاجنبية ومؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن هذا التعهد جاء لسببين، أولهما إن «عمليات القوات المسلحة تستهدف حماية الوطن وضيوفه من الإرهاب والعصابات الاجرامية لتبرهن لليبيين والمجتمع الدولي أنها تقاتل من أجل السلام والامن والاستقرار».

وحمل المسماري من وصفهم بـ«العصابات الارهابية» مسؤولية استهداف السفارات الأجنبية، والهيئات الدولية «من أجل تأليب الرأي العام الدولي على القوات المسلحة»، لافتا إلى أن «ما شهدناه من استهداف لبعض السفارات في طرابلس خلال يوم أمس يأتي في هذا الإطار».

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وحسب وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، لقى شخصان مصرعهما جراء «القصف العشوائي بزاوية الدهماني» أحدهما شرطي يدعى سراج سهل الفزاني، ومدني يدعى منير السليني، إلى جانب إصابة شخصين آخرين إصابات بليغة، علاوة على إصابة إحدى الدوريات الأمنية التابعة للإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية المكلفة بحماية وتأمين مقر إقامة السفير الإيطالي بالمنطقة.

ووصف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج القصف على منطقة زاوية الدهماني بـ«العمل الإجرامي الهمجي»، مؤكدًا أن الاعتداء المتكرر على الأحياء السكنية «فعل جبان».