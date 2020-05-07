لجنة مكافحة كورونا تبحث ملف أبناء سرت في مصر

اجتماع اللجنة الاستشارية لمكافحة «كورونا» في بلدية سرت، 21 أبريل 2020، (بلدية سرت)

استعرضت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد بسرت ملف العالقين من أبناء المدينة خارج أرض الوطن بالأراضى المصرية وتقديم المقترحات والحلول من أجل متابعة أوضاعهم .

وخلال اجتماع اللجنة برئاسة رئيسيها الدكتور عبد الله الأحول، بحث الاجتماع «توفير مكان مناسب للحجر الصحى لهم وخاصة بعد كتاب رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت إلى مدير الأمن بمنفد امساعد البرى لتسهيل اجراءات العالقين»، حسب الكشف المعتمد، وفق رئيس اللجنة الاعلامية محمد الأميل.

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وتدارست اللجنة آخر المستجدات حول جائحة كورونا، ومتابعة المعلومات الطبية والاعلامية المتعلقة بفيروس «كورونا» والحالات التى يتم الإعلان عنها عن طريق المركز الوطنى لمكافحة الأمراض. كما تابع الاجتماع الدورة التدريبية لعناصر الرصد المقامة بمركز مكافحة الامراض السارية بسرت باشراف رئيس فريق الرصد والتى تهدف الى اعادة تأهيلهم وكسب المعلومات حول التقصى والرصد الخاص بفيروس «كورونا» المستجد.

والشهر الماضي، ناقشت اللجنة مقترح تجهيز جناح العزل بمجمع العيادات للاستفادة منه كمقر لعزل المصابين، وجلب الأجهزة والمعدات الطبية المخصصة لمكافحة الوباء، كما استعرضت أماكن الحجر الصحي المحددة مسبقا، وتابعت عمل فرق الرصد والاستجابة السريعة.