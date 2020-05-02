وصول شحنة أدوية إلى مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مايو 2020, 05:20 مساء
شحنة أدوية ومستلزمات طبية استقبلها مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت، 2 مايو 2020. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

وصلت إلى مخازن مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت، اليوم السبت، شحنة مستلزمات طبية وأدوية عامة ومشغلات غرفة عمليات العظام.

وقال المكتب الإعلامي لمستشفى ابن سينا التعليمي في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الشحنة مقدمة من الصليب الأحمر بمساهمة فاعلة من مدير إدارة الإمداد الطبي بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الرتيمي.

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وتسلم الشحنة مدير إدارة التجهيزات والمعدات الطبية بمستشفى ابن سينا، علي أبوخريص، ومن المقرر توزيعها على الصيدلية والأقسام الطبية وفق الآلية المتبعة مسبقًا، حسب البيان.

وفي 17 أبريل الماضي، افتتح مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت قسم العناية الفائقة المركزية بعد توسعته، ومصنعا لإنتاج أسطوانات الأكسجين.

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