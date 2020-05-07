انقطاع الكهرباء عن درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 12:20 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت صفحة أخبار قطاع الكهرباء درنة، على موقع «فيسبوك»، انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة اليوم الخميس.

وأرجعت الصفحة الانقطاع إلى فصل دوائر التميمي المسؤولة عن التغذية الكهربائية لدرنة.

يأتي ذلك رغم تطوير مكونات الشبكة الكهربائية في مدينة درنة، حسب ما أعلنته الشركة العامة للكهرباء، 5 أبريل الماضي، إذ أشارت إلى «استبدال بمحطات تحويل قديمة أخرى جديدة».

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وأشارت الشركة إلى «تركيب الكوابل لمحطة وسط درنة جهد 30/11 ك ف، ومن المقرر شحنها خلال اليومين المقبلين». ونوهت بأنه سيجري «استبدال محطة غرب درنة جهد 30/11 ك ف»، لافتة إلى تواصل الجهود من أجل تطوير الشبكة الكهربائية.

وتتكرر أزمة انقطاع الكهرباء في درنة وعدد من المدن الأخرى، بسبب نقص أعمال الصيانة والسرقات، إضافة إلى شكوى شركة الكهرباء من عدم توافر الوقود الكافي لتشغيل المحطات بكامل قدرتها.

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