المسماري يصف مواجهات الوطية بـ«يوم عسكري تكتيكي» ويؤكد مقتل 8 من عناصر القيادة العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 11:24 مساء
الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن قوات القيادة العامة تمكنت أمس، الثلاثاء، من «صد هجوم كبير على قاعدة عقبة بن نافع بمنطقة الوطية»، كاشفًا عن مصرع ثمان عسكريين في عملية صد الهجوم على رأسهم آمر قاعدة الوطية الجوية، الرائد أسامة أمسيك.

واعتبر المسماري في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الأربعاء، معركة «الوطية يومًا عسكريًا تكتيكيًا بامتياز للقوات المسلحة»، لافتًا إلى «جر العدو إلى منطقة القتل بالقرب من القاعدة، والقضاء عليه».

وأشار الناطق العسكري إلى «القضاء على عشرات الإرهابيين بالقرب من القاعدة» لافتًا إلى وجود أرقام تتحدث عن المئات، كما تحدث عن «تدمير آليات مسلحة وغير مسلحة، وقطع من المدرعات» إلى جانب القبض على الكثير من «التكفيريين».

ودعا الناطق العسكري الشعب الليبي إلى «انتظار المفاجأت السارة السعيدة التي تحرم» قوات حكومة الوفاق من «تنفيذ مخططاتها في تقسيم البلاد، قائلًا: «سترون من جنودكم على الأرض ما يسركم وما يحمي ليبيا من عبث التكفيريين».

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