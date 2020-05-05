الثني يبحث احتياجات جهاز الإمداد الطبي في النصف الثاني من العام

رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، مع رئيس جهاز الإمداد الطبي أحمد بورتيمة, 5 مايو 2020. (الحكومة الموقتة)

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، احتياجات جهاز الإمداد الطبي للنصف الثاني من العام الجاري، مع رئيس الجهاز أحمد بورتيمة.

وبحسب بيان للحكومة الموقتة اليوم، فإن الثني اطلع من بورتيمة خلال لقاء جمعهما اليوم في بنغازي، على المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية.

الثني يتابع استعدادات مراكز الحجر الصحي ببنغازي لاستقبال العالقين في الخارج

وناقش اللقاء احتياجات الجهاز لما تبقى من العام 2020 من أدوية تخصصية وعامة، وكيفية توفير كافة احتياجات الجهاز لضمان سير عمله على أكمل وجه.

ويوم الخميس الماضي، بحث الثني، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، المهندس صقر بوجواري مدى جاهزية مراكز الحجر الصحي بالمدينة واستعدادها لاستقبال العالقين بالخارج بعد عودتهم لأرض الوطن.

كما تطرق الاجتماع إلى آليات تنفيذ حملة تعقيم ثانية للمدينة، ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمجابهة جائحة «كورونا».