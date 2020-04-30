الثني يتابع استعدادات مراكز الحجر الصحي ببنغازي لاستقبال العالقين في الخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 أبريل 2020, 11:40 مساء
الثني (يسار) خلال اجتماعه مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، 30 أبريل 2020. (الحكومة الموقتة)

بحث رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، المهندس صقر بوجواري مدى جاهزية مراكز الحجر الصحي بالمدينة واستعدادها لاستقبال العالقين بالخارج بعد عودتهم لأرض الوطن.

كما تطرق الاجتماع إلى آليات تنفيذ حملة تعقيم ثانية للمدينة، ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمجابهة جائحة «كورونا»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الحكومة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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إلى جانب ذلك، أشار البيان إلى مناقشة الثني مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي سير عمل البلدية ومشاريعها، ومستجدات ملف صيانة الكباري بالمدينة، إضافة إلى حملات النظافة العامة بها.

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