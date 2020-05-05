«الجوف النفطية» تتسلم شحنة مواد تعقيم

جانب من تسلم شركة الجوف شحنة مواد التعقيم من مؤسسة النفط، 5 مايو 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)

تسلمت إدارة السلامة والصحة والبيئة بشركة الجوف للتقنية النفطية، اليوم الثلاثاء، شحنة من مواد التعقيم موردة من المؤسسة الوطنية للنفط، ضمن خطتها الرامية لدعم شركات قطاع النفط في مواجهة جائحة «كورونا المستجد».



وقالت شركة الجوف في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنها تسلمت الكمية المخصصة لها لمكافحة جائحة «كورونا المستجد»، لافتة إلى أن إدارة السلامة ستقوم بإجراءات التوزيع وفق الجدول المعد من قبل لجنة الإدارة، خاصة المواقع الصحراوية والمستخدمين المكلفين الأعمال الطارئة.

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وتنشط مؤسسة النفط خلال الفترة الأخيرة في تسليم شركاتها وكذلك المناطق الواقعة في نطاق عملياتها مساعدات متنوعة للمساعدة في تخفيف تبعيات جائحة «كورونا»، حيث سلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة نهاية أبريل الماضي، كمية من المواد الطبية لصالح بلديات الزاوية الثلاث (المركز والجنوب والغرب) للمساهمة في الوقاية من الفيروس.

والسبت الماضي، كشف رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله،تسيير عدة قوافل لمساعدة المناطق الواقعة في نطاق عمليات المؤسسة لتخفيف العبء عن أهلها، ومنها تسيير قافلة إلى مناطق الكفرة وأخرى لمناطق الجبل وباطن الجبل .

جانب من تسلم شركة الجوف شحنة مواد التعقيم من مؤسسة النفط، 5 مايو 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)