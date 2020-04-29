مؤسسة النفط تسلم بلديات الزاوية شحنة مواد طبية

جانب من شحنة المواد الطبية التي سلمتها مؤسسة النفط إلى بلديات الزاوية. (الإنترنت)

سلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط كمية من المواد الطبية لصالح بلديات الزاوية الثلاث (المركز والجنوب والغرب) للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشملت المواد الطبية التي جرى تسليمها أمس الثلاثاء عددا من الأقنعة والقفازات الواقية، وأجهزة قياس الحرارة، وآلات رش للمطهرات، ومعقمات للأيدي، وغيرها من المستلزمات الطبية، حسب بيان للشركة اليوم الأربعاء.

وقال مدير التنمية المستدامة بالمؤسسة، مختار عبدالدائم، إن هذا الإجراء هدفه الحد من خطر انتشار الفيروس، «فقد كنا بحاجة إلى توفير المواد الوقائية التي سوف تساهم في الحد من انتشار العدوى».

ووردت شركة «ريبسول» هذه المواد، ضمن مشاريع التنمية المستدامة التي تقوم بتنفيذها المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الأجنبية في المناطق المجاورة للعمليات النفطية.