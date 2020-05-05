بالصور.. السراج يفتتح مركز الاستجابة السريعة لمجابهة جائحة كورونا

افتتاح مركز الاستجابة السريعة لمجابهة جائحة كورونا بحضور فائز السراج, 4 مايو 2020. (المجلس الرئاسي)

افتتح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الإثنين، مركز الاستجابة السريعة لمجابهة جائحة كورونا بمدينة طرابلس، والذي يتيح التعامل السريع والاستجابة الفورية تجاه أي طارئ.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي الإثنين، أعلن السراج رسمياً عن إطلاق خدمات مركز الاستجابة السريعة الذي تم تأسيسه بالتعاون بين وزارة الصحة والشركة القابضة للاتصالات، وتخصيص الرقم المجاني 1448 لاستقبال المكالمات من الحالات المشتبه بإصابتها، موضحا أن المركز تم تجهيزه بأحدث وسائل التقنية كما يتواجد به 40 طبيبا و20 استشاريا جاهزين للرد على الاتصالات الواردة، إضافة إلى تجهيز فرق طبية ميدانية لعدد 65 وحدة لمختلف البلديات، كما أن هناك أكثر من 299 سيارة منتشرة في كل أنحاء ليبيا يقوم بتشغيلها 595 طبيبا ومتخصصا.

«صحة الوفاق» تفتتح مركز الاستجابة السريعة بالتعاون مع الشركة الليبية القابضة للاتصالات

وأضاف أنه تم ربط مركز الاتصال بشكل مباشر بعدد 19 مركز عزل وإيواء متكامل جاهزة بنسبة 100% بمختلف المدن الليبية، طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير الدولية، كما تم ربط المركز بمستشفى متنقل على متن سفينة مجهز بأفضل الإمكانيات والمعدات الحديثة بسعة تصل إلى 100 سرير.

كلمة للسراج

وألقى السراج كلمة حيا فيها كل من ساهم في إنشاء مركز الاستجابة السريعة 1448، ضمن خطوات حكومة الوفاق وأجهزتها ومؤسساتها لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن وزارة الصحة ومركز مكافحة الأمراض وشركة الاتصالات تكاتفت ليؤدي المركز مهامه في متابعة ورصد الحالات المشتبه بها.

وقدم السراج لمحة عن الإجراءات والتجهيزات الاستباقية العاجلة التي اتخذتها حكومة الوفاق لمكافحة انتشار جائحة فايروس كورونا، وتمثلت في ثلاث مراحل أساسية، بدأت بقرارات إقفال الحدود وفرض حظر تجول بساعات متفاوتة، يتم مراجعتها مع اللجنة العليا واللجنة العلمية الاستشارية، بحيث تتغير ساعات الحظر حسب معدلات الحالات وحسب قراءة علمية لهذا الأمر.

وأضاف أن المرحلة الثانية تمثلت في إجراءات تنفيذية من أهمها توفير مراكز العزل ومراكز الايواء واستكمال جهوزيتها بالكامل لاستقبال الحالات المشتبه بها، بينما كانت المرحلة الثالثة هي إنشاء مركز الاستجابة السريع، الذي يعتبر مركز اتصال متكامل بين الوحدات المنتشرة في كل البلديات ومراكز العزل، بحيث يتجه مركز الاستجابة حسب الاتصال للحالات المشتبه بإصابتها، ليتقرر طبياً هل يتم إحالة الحالة لمركز عزل وايواء أم لا.

تحية للمواطنين

ووجه السراج التحية لجميع المواطنين على استجابتهم لما تم اتخاذه من قرارات لمنع تفشي المرض، قائلا إنها قرارات تستهدف حماية أنفسنا وأسرنا، مجددا التأكيد على ضرورة استمرار هذا الحرص واحترام ساعات حظر التجول، والتقيد بما اتخذ من تدابير والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، لأن أية خروقات ستعرض فاعلها للعدوى التي سيجلبها لبيته وأسرته وأقرب الناس إليه.

وجدد طلبه من المواطنين بتوخي الحذر وتجنب أي تقصير قائلا «الحمد الله إن معدلات الإصابة لدينا متدنية مقارنة بدول أخرى».

حضر الافتتاح مدير الشركة الليبية القابضة للاتصالات الدكتور فيصل قرقاب، ووكيل عام وزارة الصحة د. محمد الهيثم، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا د. خليفة البكوش، ومدير عام شركة المدار الجديد للاتصالات محمد الهادي حسن، وعدد من المسؤولين والمتخصصين في مجالي الاتصالات والصحة.

افتتاح مركز الاستجابة السريعة لمجابهة جائحة كورونا بحضور فائز السراج, 4 مايو 2020. (المجلس الرئاسي)

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج خلال افتتاح مركز الاستجابة السريعة لمجابهة جائحة كورونا, 4 مايو 2020. (المجلس الرئاسي)