وكيل «مواصلات الوفاق»: عودة 340 مواطنا من تركيا غدا الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مايو 2020, 10:39 مساء

قال وكيل وزارة المواصلات هشام بوشكيوات، إن أولى رحلات عودة العالقين الليبيين بالخارج ستبدأ من صباح الثلاثاء عبر مطار مصراتة الدولي، مضيفا أن أولى رحلات العودة ستكون على تمام الساعة السابعة صباحا بواقع رحلتين, إحداهما لشركة الخطوط الليبية والأخرى لشركة الخطوط الأفريقية, بواقع 340 مواطنا ليبيا.

وأضاف بوشكيوات، في تصريح لمكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن عمليات نقل المواطنين من تركيا إلى ليبيا تستغرق 5 ايام, ويليها فورا إعادة الليبيين العالقين بتونس ثم من مصر.

وأشار إلى أن هذه هي الآلية التي ستتبع مع باقي العالقين في المغرب ودول الاتحاد الأوروبي, وبعد التنسيق مع وزارة الخارجية والتأكد من سلامتهم الصحية واجتيازهم فترة الحجر الصحي.

وكيل «مواصلات الوفاق»: بدء إعادة العالقين بالخارج الثلاثاء

وأرجع بوشكيوات سبب اختيار مطار مصراتة لعودة العالقين إلى عدم توفر المناخ الأمني بمطار معيتيقة الدولي, مشيرا إلى ان وزارة المواصلات نسقت مع شركة السهم للنقل البري على عمليات نقل المواطنين من مدينة مصراتة.

وعن سلامة الأطقم الجوية, أوضح بوشكيوات أن الوزارة وبالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض اتخذت كافة إجراءاتها الوقائية حسب الدليل الإرشادي للمركز لضمان سلامة وحماية الأطقم الجوية خلال عمليات العودة.

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