وكيل «مواصلات الوفاق»: بدء إعادة العالقين بالخارج الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مايو 2020, 07:25 مساء
وكيل وزارة المواصلات في حكومة الوفاق هشام أبوشكيوات. (الإنترنت)

قال وكيل وزارة المواصلات في حكومة الوفاق هشام أبوشكيوات، إن خطة إعادة المواطنين الليبيين العالقين بالخارج ستبدأ بعد غد الثلاثاء، بالعالقين في تركيا وتونس وتتبعهم باقي الدول.

وأوضح في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي«تويتر»، أن إجراءات عودة العالقين ستكون لمن أنهى فترة الحجر الصحي، وأجرى الاختبارات اللازمة.

اعتماد مطار مصراتة لاستقبال العالقين الليبين في الخارج واستبعاد «معيتيقة»

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق اعتماد مطار مصراتة الدولي لاستقبال الرحلات الوافدة التي تحمل الليبيين العالقين في الخارجين، مع استبعاد مطار معيتيقة الدولي من رحلات العودة بسبب «تكرار سقوط قذائف عليه وتضرر أجزاء كبيرة من البنية التحتية للمطار».

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد أنه سيتم التركيز في المرحلة الحالية على الليبيين العالقين في كل من تركيا وتونس، على أن يتبعهما باقي الدول، وذلك لكل من أنهى فترة الحجر الصحي، وأجرى الاختبارات اللازمة.

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