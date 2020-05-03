إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط

مقر شركة البريقة لتسويق النفط. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، القرار رقم (50) لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط.

ووفق المادة الأولى من القرارالذي نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» فإن لجنة الإدارة الجديدة لشركة البريقة لتسويق تتكون من: إبراهيم أحمد صالح أبوبريدعة رئيسا، وعضوية كل من عبدالرحمن عبدالسلام العبيدي، ومفتاح الرماح الأصقع، ومحمد خليفة أبوالحسن، وفرج علي محمد الجعيدي.

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ومن المقرر أن تخلف لجنة الإدارة الجديدة لشركة البريقة اللجنة السابقة لإدارة الشركة برئاسة المهندس عماد بن كورة الذي تولى المهمة منذ 29 يوليو 2018.