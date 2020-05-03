«داخلية الوفاق» تبحث مع «المالية» إمكانية تحويل مخصصات الجهات التابعة إلى ديوان العام

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مايو 2020, 04:01 مساء
اجتماع تـقابـلي بين مسؤولين من وزارتي الداخلية والمالية بحكومة الوفاق, 3 مايو 2020. (داخلية الوفاق)

ناقشت وزارتا المالية والداخلية بحكومة الوفاق، الترتيبات المالية لوزارة الداخلية وإمكانية تحويل مخصصات الجهات التابعة لها إلى الديوان العام، بالإضافة لعدد من المواضيع التي تهم الوزارتين.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية اليوم، جاء ذلك خلال اجتماع تقابلي ضم مدير إدارة الشؤون المالية بالوزارة عميد جمال صفر، ومدير إدارة الخزانة الأزهر كشير بوزارة المالية، والمراقب المالي العام ورئيس قسم شؤون المرتبات وبعض من رؤساء الأقسام والمكاتب بوزارة الداخلية، ومدير إدارة الموارد المالية ومدير إدارة الميزانية ورئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات بوزارة المالية.

«داخلية الوفاق» تبحث استئناف الحركة السياحية البحرية بميناء الشعاب في طرابلس

كان وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن، ناقش يوم الإثنين الماضي، مع مسؤولي مصلحة الجوازات وإدارة أمن المنافذ وميناء طرابلس البحري، ورئيس مركز جمرك الميناء، والمندوب الأمني بالسفارة الليبية في تونس إمكانية استئناف حركة السياحة البحرية بميناء الشعاب.

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