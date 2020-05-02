«الأرصاد»: طقس مستقر على أغلب المناطق والحرارة تصل إلى 36 درجة

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا اليوم السبت، على أن تصل درجات الحرارة على المناطق من الجفرة إلى الحمادة إلى 36 درجة.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و32 درجة، وتسجل انخفاضا بسيطا غدا الأحد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء الأحد والإثنين على الجبل الأخضر. والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على الساحل.

وبخصوص درجات الحرارة القصوى، فإنها تتراوح بين 22 و27 درجة على الساحل والجبل الأخضر، وتصل إلى 32 درجة على جادو والجغبوب وتسجل انخفاضا بسيطا يوم الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية إلى ظهور سحب قليلة ومتفرقة وتتكاثر أحيانا على مناطق غات، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح الحرارة بين 30 و36 درجة.