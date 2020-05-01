الهاشمي: مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء قصف زناتة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 مايو 2020, 01:42 مساء
سيارة إسعاف في منطقة زناتة بطرابلس بعد تعرضها إلى القصف، 1 مايو 2020، (بركان الغضب)

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء القصف الصاروخي الذي تعرضت له منطقة زناتة قرب جامع نتيفة، في العاصمة طرابلس.

وقال الهاشمي، في بيان اليوم الجمعة، إن أفراد جهاز الإسعاف والطوارئ «يجمعون الأشلاء للتأكد من الموتى».

وأضاف أن المتوفيين هما يوسف بيزان وعقيلة بوخريص، مشيرا إلى أن من بين المصابين امرأة أخرجت من تحت الأنقاض وحالتها خطيرة.

وكانت عملية «بركان الغضب» أعلنت تعرض منطقة زناتة إلى قصف بصواريخ «غراد»، موضحة أن التقارير الأولية تشير إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

 

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